İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sosyal Medya Paylaşımına Tepki! Tevfik Göksu: Pes ettiyseniz bırakın kardeşim

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya
üzerinden kullandığı mağdur edebiyatını yerle bir etti.
Her şey çok güzel olacak sloganıyla yola çıkarak İstanbul halkına mavi boncuk dağıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemden
düşürmediği 'kaynaklar yetersiz' bahanesine Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksü'dan yanıt
geldi.
Tevfik Göksü, İmamoğlu'na seçim dönemindeki vaatlerini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: Hani bu kentte israf vardı önleyecekdiniz? Nerede o israflar neden önlemediniz? İBB'nin bütçesini yüzde 50 artıracaksınız hadi pandemiden dolayı yüzde 10 artırsaydınız. Nerede o gayretler? Ey İstanbullular burası İstanbul'un geleceğini karartmakla İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Biz sizin verdiğiniz her teklife evet dersek bu şehrin geleceğini CHP'den alıp 25 senede düzelttik tekrar düzeltmemiz için 25 sene daha gerekecek. İstanbul'daki tüm projeleri durdurdunuz. Neyin yatırımı yapacaksınız? Başlattığınız her metro çalışması için dış borç istemişsiniz hepsi için yetki verdik. Hangi proje için bizden destek istediniz? Projesi belirsiz hangi amaçla kullanacağınız belli olmayan bir borçlanma ile bu meclise gelerek İstanbul nezih kurumunu bataklığa sevk etmenize müsaade etmeyeceğiz. Sizin yanlışlarınıza İstanbullunun bize verdiği güçle hayır demeye devam edeceğiz.
"PES ETTİYSENİZ BIRAKIN KARDEŞİM" açıklmasında bulundu.
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