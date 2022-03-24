İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tıpatıp benzeyen istasyon çalışanına verdiği tepki güldürdü

Günlük burç yorumları 25 Mart 2022 tarihi için merak ediliyor. Peki, 25 Mart Cuma için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu ne diyor? Astroloji bazı konularda temkinli olmayı öneriyor. İşte 25 Mart 2022 burç yorumları...