İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirazına rağmen, Albatros Parkı yeşil alan olarak kaldı

CHP'li belediyenin inşaat firmasına satarak otel yapmak istediği Albatros Parkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirazlarına rağmen Meclis'te AK Parti'nin oyları ile beton olmaktan kurtarıldı.

İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Belediyesi'nin deniz manzaralı yeşil alanı 'Albatros Parkı', CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından inşaat firmasına satılmak istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin gündemine gelerek, AK Parti'nin oyları ile beton olmaktan kurtarılan Albatros Parkı, yeşil alan olarak kalmıştı.

İTİRAZ ÜSTÜNE İTİRAZ ETTİLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Albatros Parkı'nın 'otel' olması yönünde itirazlarını ileten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün itiraz talepleri kabul edilmedi.

BAŞARAMADILAR: PARK OLARAK KALDI

Albatros Parkı, AK Parti'nin oyları ile imar planlarına 'park' olarak işlendi.

Konuya ilişkin açıklama, İBB Meclis Üyesi Eyüp Dursun'dan geldi. Dursun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Albatros Parkı olarak bilinen ve CHP’li Büyükçekmece Belediyesinin otel yapmak istediği yeşil alanı, AK Parti olarak imar planlarına 'park' olarak işledik.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün itiraz etti. Tekrar görüştük ve 'park' yaptık. Hayırlı olsun"