İBB Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı Murat Ongun, Ulaşım A.Ş'deki gerçekleştirmekte olan işinden apar topar alındı.

İBB Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanı Murat Ongun görevinden alındı!

İBB Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı Murat Ongun, Ulaşım A.Ş'deki gerçekleştirmekte olan işinden apar topar alındı.

İBB Başkan Danışmanı ve Ulaşım A.Ş Başkanlığı görevini skandallarla sürdürmüştü Murat Ongun, halkın tepkileri neticesinde nihayet görevden kaldırılmıştı. Murat Ongun,Koronvirüs ile mücadele alanında tüm ülke kırmızı alarmdayken İETT seferlerini çok aza indirmiş ve bunun gerekliliğini savunmuş, halkın balık istifi yolculuğuna 'AK Parti trollerinin karalama kampanyası aynı duraktan bindiler' demişti. Sonrasında Ongun'un iftirası açığa çıkmış otobüse binenlerin işe gitme telaşındaki sıradan vatandaşların oluşmuş olması ortaya çıkmıştı. Gazetelerin bir bir yalanlarını ortaya çıkarmasının peşine Ongun sessizliğe boğuldu .



Bununla da yetinmeyi Murat Ongung'un skandallar listesi baya hayli kabarık. Sosyal medyada metro girişine çöp atan çöpcünün AK Partili olduğunu ve partizanlık yaptığını bir iddia il savunmuştu . peşindende durumun böyle olmadığı görüntülerdeki çöpü atan kişinin İBB çalışanı olduğu anlaşılınca yüzsüzlüğünü iyice ele alan Murat Ongun sosyal medya hesabından özürlerini dilegetirmişti.



Skandalların adamı Murat Ongun'un yerine ise İmamoğlu'nun eski Özel Kalem Müdürü İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık derhal göreve atandı . İşte mevzu bahis konusu değişimin evrakı ;





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