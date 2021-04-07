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İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a gitmek üzere yola çıktığı Sarayburnu’na 1926 yılında dikilen Atatürk anıtı, İBB ekipleri tarafından bakıma alındı.

İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:08

Sarayburnu Parkı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan heykel, bakımsız görüntüsüyle tepkilere neden olmuştu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Tepkilerin ardından bölgeyi inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık temizliğinden sorumlu bir ekibimiz var." diyerek heykeller için ekip kurulduğunu açıkladı.

İBB'nin özel heykel ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirler temizlendi.

Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.

VİNÇLİ TEMİZLİK

Belli aralıklarla düzenli olarak temizlenen anıtın arka kısmı ise bugün vinç yardımıyla bir kez daha kontrol edildi.

Gerekli işlemleri yapan ekipler, başka bir heykeli daha temizlemek için bölgeden ayrıldı.

İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı #1

İBB, Atatürk anıtına bakım yaptı #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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