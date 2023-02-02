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Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta havalanacak

İlk jet motorlu hafif taarruz uçağı Hürjet'in motor çalıştırma denemesi başarıyla gerçekleşti.

Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta havalanacak
Kamusaati
Kamusaati
02 Şubat 2023 Perşembe 14:34

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı.

Motoru çalıştırıldı

Türkiye'nin ilk yerli jet taarruz uçağı Hürjet'in bugün motoru çalıştırıldı. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet, üstün performans özellikleri ile kritik bir rol oynamak için tasarlandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol üstlenecek.

Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek.

Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek.

3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek

Hürjet, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.

Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.

Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapılacak. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkarılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başarılı geçen motor denemesini, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta!" ifadeleriyle duyurduV

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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