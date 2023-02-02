Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta havalanacak

Parti grubunda yaptığı konuşmada Genel Kurul'da toplantılara katılmayan milletvekillerine sitem eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet size cebinden maaş veriyor. Görevinizi yerine getirmezseniz ben de milletim de size hakkını helal etmez. Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin." ifadelerini kullandı.