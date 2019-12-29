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Hulusi Akar: Suriye'den Çıkmayacağız, Saldırı Olursa Vururuz

TSK komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi, Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır Detaylar Haberde...

Hulusi Akar: Suriye'den Çıkmayacağız, Saldırı Olursa Vururuz
29 Aralık 2019 Pazar 21:33

Hulusi Akar: Suriye'den Çıkmayacağız, Saldırı Olursa Vururuz

TSK komuta kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki "12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi, Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır Detaylar Haberde...

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Akar, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız." dedi.

"KARŞILIK VERİLECEK"

Gözlem noktalarının bu konuda talimatlı olduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." diye konuştu.

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

"VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz." diyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi. Gayretimiz, çabamız, hedefimiz bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engel olmak içindir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. 24 saat onları takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu şekilde oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız


Kaynak: Kamu Saati Özel
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