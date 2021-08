Hulusi Akar: İran sınırında olası hareketliliğe karşı tedbirleri artırdık

Gelen göçlere karşı sınırda hareketlilik oluşmaması adına tedbirlerin artırıldığını söyleyen Bakan Akar, yerinde ve zamanında her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği'nde, Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, ziyareti kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile bir araya geldiğini ve Orgeneral Kamer Cavit Bacva ile görüştüğünü belirten Akar, "dost ve kardeş Pakistan"da gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek sözlerine başladı.

HAVALİMANININ KORUNMASI

Türkiye'nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan'ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak şeklinde açıklayan Akar, şöyle konuştu:

"Kabil'deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz."

İRAN SINIRINA YÖNELİK İDDİALAR

"Afganistan’daki gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına" yönelik iddialar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir." karşılığını verdi.

SINIRDA ALINAN TEDBİRLER

Gerçek dışı iddialara yönelik gerekli açıklamaları büyük bir açıklık ve şeffaflıkla yaptıklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız da değildir. Ayrıca hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor."

"İŞBİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Akar, "Ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, iş birliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İş birliğinin sürdürülmesi konusunda da anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

RESMİ DAVET MEKTUBU SUNULDU

Pakistan ile MİLGEM Projesi'nin başarıyla sürdürüldüğünü bildiren Akar, “Pakistan MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi BABÜR’ü pazar günü İstanbul’da düzenlenecek törenle denize indireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderdiği resmi davet mektubunu da görüşmeler sırasında kendisine sunma fırsatı bulduk.” dedi.

TAZİYE MESAJLARI İLETİLDİ

Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Akar, iki ülkenin kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğunu söyledi. Milli Mücadele döneminde Pakistan’dan gelen yardımların asla unutulmadığını aktaran Akar, orman yangınları ile mücadelede Pakistan’dan gelen destek ve hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajlarını da hatırlattı.

KARDEŞLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MESAJI

Akar, Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede ve her vesileyle dile getirildiğini aktararak "İki ülke arasındaki kardeşliğin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

İSTİKRARIN KALICI HALE GETİRİLMESİ

Türkiye ve Pakistan arasındaki devam eden projeleri işaret eden Akar, "Pakistan ve Türkiye bölgelerinde barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Pakistan'ın 14 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’nü de kutlayan Aar, "Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusu da gündeme geldi. Pakistan ile başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizin süreceğini, bu konuda dostumuz, kardeşimiz Pakistan’ın da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğine yönelik inancımızı dile getirdik." açıklamasında bulundu.

"TEK MAKSADIMIZ"

Pakistan'ın komşusu Afganistan’daki son gelişmelerin de görüşmeler sırasında gündeme geldiğini dile getirerek Akar, şunları söyledi:

"Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan’dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Pakistan, Afganistan ile de yakın ilişkileri olan bir ülke. Biz de Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize, Afganistan’ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve 6 yıldır yaptığımız gibi Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz, temaslarımız var."