Hulusi Akar: Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor

Sınır hattındaki saldırının ardından terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hainleri bulacağız" dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında 3 asker, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu duyurdu. AKAR'DAN NET MESAJ Sınır hattındaki terör saldırısına ilişkin bir açıklama da Bakan Hulusi Akar'dan geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Programa Akar da katıldı. "NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR..." Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor." diyen Akar, "İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hainleri bulacağız." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında 3 asker, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla PKK/YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu duyurdu. AKAR'DAN NET MESAJ Sınır hattındaki terör saldırısına ilişkin bir açıklama da Bakan Hulusi Akar'dan geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Programa Akar da katıldı. "NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR..." Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor." diyen Akar, "İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hainleri bulacağız." ifadelerini kullandı. "BU SAYI ARTACAK" Bakan Akar, operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının artacağının altını çizdi ve ekledi: "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." MSB'NİN AÇIKLAMASI MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." denilmişti.

Kaynak: