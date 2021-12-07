Hükümetten MTV'de indirim hazırlığı

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu kapsamda vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,2 oranında artacak.

Yeniden değerleme oranlarına göre de 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) bin 51 liradan bin 431 liraya çıktı.

Piyasada ise en fazla kullanılan ve motor hacmi 1.301 cc-1.600 cc olan araçlarda en düşük MTV de bin 830 liradan 2 bin 492 liraya yükseldi.

MTV'DE DE BABAYİĞİTLİK UMUDU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret için "Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz." ifadeleri MTV için de yeni bir düzenleme umudu oldu.

CUMHURBAŞKANI'NIN İNDİRME YETKİSİ VAR

Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme veya artırma yetkisi bulunuyor.

KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda indirim yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA İNDİRİLMİŞTİ

Erdoğan, bu yetkisini 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı konusunda kullanmış ve MTV’deki yüzde 22,57’lik artışı yüzde 12’ye düşürmüştü.

AK Parti kurmayları, önceki yıl yapılan bu indirimle MTV’nin, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranındaki artışla sınırlı kaldığını hatırlattı.

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl da aynı yolu izleyebileceğini belirterek, yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 20’ye indirebileceğini dile getiriyor.

BİN 265 LİRAYA DÜŞEBİLİR

İndirime ilişkin Cumhurbaşkanı kararının ay sonuna kadar Resmî Gazete’de yayınlanması gerekiyor. MTV’deki artış, yüzde 36,2 yerine yüzde 20 ile sınırlı kalırsa, (1-3 yaş aralığındaki) motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanların ödemesi gereken vergi tutarı 2022 yılında, 1.431 liradan 1.256 liraya düşecek.