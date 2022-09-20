Hükümetten 5 milyona yakın EYT’li için yeni hamle!

EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! EYT kimleri kapsıyor?Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı EYT sorunuyla ilgili, bakandan eyt nin çıkaracağı tarihi ile ilgili açıklama geldi…Ayrıntılar için gorsele dokunun

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını sağlayan ancak yaş şartını bekleyen sigortalılar yer alıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yıl sigortalı olma şartı yer alıyor.



EYT DE SİGORTALILIK SÜRESİ



Sigorta süresi neye denir? Sigortalılık süresi, Sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm olmak üzere emeklilik sigortalarına bağlı olarak ilk kez çalışmaya başlanan tarih ile emekli aylığı bağlanılmasına yönelik yazılı istekte bulunulan tarihi baz alır.



.”EYT” olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Peki, kime EYT’li deniliyor. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999’dan önce olanlar, EYT’li olarak kabul ediliyor. Bakan Bilgin ise konuyla ilgili, “Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.” ifadesine yer verdi.



EYT SON DAKİKA BUGÜN NELER OLDU 2022?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalıştığı formüle göre, düzenleme Aralık veya Ocak ayında olacak. Düzenleme için Aralık ayının işaret eden bakanlığın EYT düzenlemesinde kademeli olarak geriye çekilme olabileceği ve bir yaş sınırının getirileceği de konuşulanlar arasında.