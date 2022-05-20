Hükümetin son kararı ne? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Hükümetin asgari ücret konusunda ne yapacak? Maaş zammı olacak mı? 4.250 TL'nin üzerinde zam yapılacak mı? Kim ne kadar maaş alacak? İşte Çalışma Bakanı ve AK Partili vekillerden son açıklamalar.

Enflasyon oranları yıllık bazda yüzde 70, 4 aylık süreçte ise yüzde 31 seviyesinde oldu. Vatandaşı etkileyen fiyat artışlarının temel gıda ürünlerinde bu rakamların çok çok üzerinde olması alım gücünün düşmesine neden oldu. Enflasyon oranlarının uzun yıllar sonra ilk defa bu oranlarda olmasıyla birlikte maaşlara ara zam konusunun ciddi ciddi konuşulmasını sağladı.

HÜKÜMETİN 2022 TEMMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAM PLANI

Asgari ücrete ara zam konusunda hükümetin planının şu dönemde beklemek olduğu biliniyor. Temmuz ayına kadar bekleyecek olan hükümet 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte maaşlar için bir karar verecek. 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 40 bandında olması durumunda ise asgari ücretlilere ek zam ihtimalinin daha kuvvetli olacağı bekleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin maaş zammı konusunda "Çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki temmuzda da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullanmıştı. Emekli ve memurlar için özel bir hazırlık içinde olan Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücretliler için yapılacak zam için ise belli formüller üzerinde durduğu öngörülüyor.

Enflasyon oranları kapsamında yüzde 40 civarında bir zam yapılması durumunda maaşlar 5.900 TL ile 6.000 TL arasında oluyor. Ancak bu oranının doğrudan zam olarak yansıtılması beklenmiyor. En kuvvetli ihtimaller ise 750 TL veya 1000 TL zam olarak gösteriliyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise maaşlar 5000 TL ile 5250 TL seviyesine çıkacak.