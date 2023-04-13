Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Hükümetin kamu işçisi için maaş zammı teklifi belli oldu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmelerine ilişkin görüşmede hükümetin kamu işçisi için 11 bin 500 taban aylık ve ilk 6 ay için yüzde 30'luk zam teklif ettiğini açıkladı. Teklifin, yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirten Atalay, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" diye konuştu.

Hükümetin kamu işçisi için maaş zammı teklifi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
13 Nisan 2023 Perşembe 11:52

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

11 BİN 500 LİRALIK TABAN AYLIK TEKLİFİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

"İŞÇİNİN RAZI OLMADIĞI RAKAMI İMZALAMAYIZ"

Atalay bu teklifin yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirterek "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
İBB'nin 3,5 yılda toplam borcu 82 milyar TL'yi buldu
İBB'nin 3,5 yılda toplam borcu 82 milyar TL'yi buldu
0
Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?
Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?
0
TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.