Hükümetin kamu işçisi için maaş zammı teklifi belli oldu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmelerine ilişkin görüşmede hükümetin kamu işçisi için 11 bin 500 taban aylık ve ilk 6 ay için yüzde 30'luk zam teklif ettiğini açıkladı. Teklifin, yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirten Atalay, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" diye konuştu.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 11 BİN 500 LİRALIK TABAN AYLIK TEKLİFİ Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. "İŞÇİNİN RAZI OLMADIĞI RAKAMI İMZALAMAYIZ" Atalay bu teklifin yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirterek "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

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