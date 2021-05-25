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HSK'dan yaz kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK)yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK'dan yaz kararnamesi
25 Mayıs 2021 Salı 18:49

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, HSK 2021 Yaz Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

3 BİN 70 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Kararnamede, 2582'si adli, 488'i idari, 130'u ünvanlı olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

26 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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