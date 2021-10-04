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Honda Çalışanlara 48 maaş ikramiye verdi...

Türkiye'deki fabrikalarını kapatan Honda, işçilerine tazminatlarının yanı sıra ikramiye sürprizi yaptı. Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi.

Honda Çalışanlara 48 maaş ikramiye verdi...
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Honda fabrikası, 24 yıllık üretim sürecinin ardından faaliyetlerine son verdi.

FABRİKAYI HABAŞ ALDI
Honda'nın boşalttığı fabrikayı ise Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ satın aldı. Honda'nın İngiltere'deki fabrikasındaki ekipmanları da satın alan şirket, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

10 YILI AŞKIN ÇALIŞANLARINA 48 MAAŞ İKRAMİYE VERDİ

Honda Türkiye'den çekilirken çalışanlarını ise mağdur etmedi. Otomotiv devi, binden fazla çalışanının tazminatlarını fazlasıyla ödeyerek işçileriyle helalleşti. Ayrıca kapanmadan dolayı çalışanlara ikramiye de verildi.

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Honda'nın toplamda 700 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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