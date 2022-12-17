Hizmet İş Sendikası Seçim Sonuçları Belli Oldu 17 ARALIK 2022 Pazar

hizmet iş kongre sonucları belli oldu, Hizmet İş Sendikası 14. Olağan Genel Kurulunda yarışan Mevcut Genel Başkan Mahmut Arslan ve Hüseyin Öz'ün Genel Başkanlığa adaylık için yarıştığı seçim sonuçları belli oldu.

Hizmet İş Sendikası 14. Olağan Genel Kurulunda yarışan Mevcut Genel Başkan Mahmut Arslan ve Hüseyin Öz'ün Genel Başkanlığa adaylık için yarıştığı seçim sonuçları belli oldu

17 Aralık 2022 tarihinde saat 09.30’da Eliz Hotel Conventıon Center Thermal Spa & Wellness Kızılcahamam / ANKARA adresinde başlayan Kongrede Delegeler oylarını saat 16.00 dan itibaren kullandı ve ipi büyük bir çoğunluk ile gögüsleyen İsim Hizmet İş Sendikasının genel başkanı Mahmut Arslan Oldu.

460 delegenin katılım sağladı seçimden Son Gelen Bilgilere göre Kesin Olmayan Sonuçlar Şu Şekilde ;

Mahmut Arslan 367 oy alırken, Hüseyin Öz 63 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre yüzde 80 den fazla oy alan Mevcut Genel Başkan Mahmut Arslan Yeniden Genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Mustafa Destici Hizmet İş Genel kuruluna Katıldı

Hizmet İş Sendikası 14. Olağan Genel Kuruluna sendikaların başkanları ve Büyük birlik partisi genel başkanı Mustafa Destici de katılım sağlayarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Mustafa Destici Açıklamasında; Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası’nın “Emeğin Küresel Kudreti” temasıyla yaptığı” 14. Olağan genel kuruluna katılarak, hitabımı gerçekleştirdim. Başta Sn. Mahmut Arslan olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve tüm mensupları için hayırlı olsun.dedi.

Genel Başkan Mahmut Arslan'dan açıklamalar

Arslan: “HİZMET-İŞ; uluslararası sendikal hareketin güçlü, etkin ve önemli bir sendikasıdır. EPSU’nun, Türkiye eş başkanlığı ile dünyanın en büyük işçi konfederasyonu ITUC’un başkan yardımcılığına ikinci kez seçilerek uluslararası emek hareketine ciddi katkılar sağlıyoruz.”

“Teşkilatımızdan ve üyelerimizden aldığımız güçle Sendikamız geleceğe güvenle bakmaktadır. HİZMET-İŞ olarak, yeni faaliyet döneminde önümüze yeni hedefler koyduk. İmkânlarımızı azami ölçüde kullanarak, üyelerimizin taleplerini gerçekleştirmek için çalışacağız.”

“Yapacak çok işimiz var! İşkolumuzun sorunlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz çözeceğiz.”

“HİZMET-İŞ; dün, sesi kısılan, sözü kesilen, temsilden mahrum bırakılan, fikri hor görülen tüm kitlelerin sesi oldu. Bugün, sendikal hareketin ayağa kalkması, baştan sona yenilenmesi, yeniden doğması için yola çıktı.”

Halil Özdemir Sorumluluğumuzun Farkındayız…

Genel başkan yardımcısı Halil Özdemir, Sendikamız HİZMET-İŞ, ülkemizin en büyük işçi sendikasıdır. Kuşkusuz bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda başta Genel Başkanımız olmak üzere, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Temsilcilerimiz, Komitelerimiz ve tüm teşkilatımızın katkıları vardır. Bu başarımız; aynı gayeye odaklanmış, aynı yolda yürüyen, başarıyı hedefleyen bir örgütün, kararlılık ve azimle geldiği zirve noktasıdır.

Bir önceki yazımızda “Zirveye bir adım kala” başlığıyla teşkilatın “Sendikal hareketin hareket kabiliyeti ve arazide yol alabilme yeteneği, dinamik yapısı”dan söz etmiştim. İşte bu kabiliyet ve arazide yol alabilme yeteneği sendikamızı Türkiye’nin en büyük sendikası yapmıştır.

Bilindiği üzere, sendikal hareket, öncelikle bir saha hareketidir. Sahada varoluşunuz, yani hedef kitleniz olan işçilerle birebir muhataplığınız, onlara gösterdiğiniz ihtimam, ve onların size gösterdiği güvenle yol almanız mümkündür. Örgütlü küçük bir topluluk, örgütsüz dev yığınlardan daha fazla ses getirir, hak talep eder ve sonuç alır. Bu gerçek sendikal bilincin oluşmasında temel etkendir. Bu bilinçle başlatılan mücadelenin nihai hedefi; örgütsüz hiçbir işyeri kalmamasıdır.

Biz HİZMET-İŞ sendikası olarak, örgütlülük bilincini sürekli zinde tutarak, zirve hedefimizi gerçekleştirmek için bu anlayışla mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir Konfederasyon ve Sendikanın cesaret edemediği Taşeron İşçilerin örgütlenmesine öncülük ettik, yılmadık, çabaladık, terledik ve sonuç aldık.

Taşeron işyerlerinde örgütlenmenin neredeyse imkansız bir hayal kabul edildiği şartlarda, asla azmimizi kaybetmedik. En ücra köşedeki taşeron işçisi bizi bekliyor diye inandık ve ona ulaştık. Çünkü sendikamızın 40 yıllık bilgi ve birikimi bize öncelikle mücadeleden yılmamayı, dirençli olmayı, asla yolu terketmemeyi öğretmiştir. Onun içindir ki, 40. Yılda Türkiye Zirvesindeki yerimizi tahkim ettik, daha da sağlamlaştırdık.

Teşkilatların organları olan, yaşayan bir varlık olduğunu biliyoruz. Ülkemizin her bucağında var olan Sendikamızın her bir teşkilat birimi sorumluluklarını ihmal etmeden, verilen görevlerin yanı sıra, bölgesel ve yerel gerçeklere uygun yapılanmalarıyla teşkilatımızı güçlendirmişler ve zirveye taşınmamızda etkin rol almışlardır.

Biz, bu başarılarımızla daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini biliyoruz. Geldiğimiz yerde sabit kalmak ve örgütsüz tüm işyerlerini de teşkilatımıza dahil etmek öncelikli hedeflerimizdendir. Zaten sendikaların en temel varlık nedenlerinden birisi teşkilatlanma ve bunu sürekli hale getirmektir. Teşkilat ağımız ne kadar güçlü ve yaygın olursa, taleplerimizi o derece güçlü bir şekilde haykırır ve karşılık buluruz. Bu gerçeğin bilincinde olarak, kırk yıl önce birlik ve beraberlik bilinciyle başladığımız yürüyüşümüz daha da güçlü olarak geleceğe doğru yol alacaktır.

Diğer taraftan… Hayatın değişkenliği ve çeşitliliği içerisinde, yeni sorunlara karşı yeni çözümler üretirken, 40 yıl sonrasının yol haritasının da bu günlerden çizildiğinin farkında olmalıyız. Ve bu anlayışla, adımlarımızı sağlam, sağlıklı, aynı hedefe doğru atmak durumundayız.

Bizi bu günlere getiren en önemli amil: Birlik, beraberlik ve yılmadan mücadele etmektir. Yarınlara da bu anlayışla gideceğiz. Haklarımız için emek ve alınteri sarfetmek, “önce insan” olduğumuzu unutmamakla başlar.Bu bilinçle nice 40 yıllara hep birlikte…