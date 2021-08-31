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Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi

Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi

Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi
31 Ağustos 2021 Salı 14:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 hizmet üretimi enflasyonunu (Hizmet Üretici Fiyat Endeksi-H-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

H-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,29, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7,64, bilgi hizmetlerinde yüzde 0,61 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 51,10, konaklama hizmetleri yüzde 19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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