Hızlı Bir kararla o İl Belediye Başkanı Görevden Alındı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

BELEDİYEYE OPERASYON, BAŞKANA GÖZALTI

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, belediye binasında arama yaparken Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı. Haberi duyan DEM Partililer belediye binası önüne gelerek toplanmaya başladı. Hakkari Valiliği ise şehirdeki eylem ve etkinlikleri 10 gün süreyle yasakladı.

HAKKARİ VALİSİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

Akış'ın Van'dan Hakkari'ye getirileceği öğrenilirken İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Valisi Ali Çelik, Mehmet Sıddık Akış'ın yerine atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın;

1. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği,

2. PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı,

3. PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında;

1. Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği,

2. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı,

Belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ALİ ÇELİK KİMDİR?

1976 yılında Uşak'ta doğan Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı.

Yedi ay Londra'da dil eğitimi alan Çelik, Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı. 03.06.2024 tarihinde ise Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.