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Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

İstanbul Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. Trafiği birbirine katan kadınlar, güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
02 Kasım 2020 Pazartesi 21:04

Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ GİYSİLERİ ÇIKARDILAR

Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı.

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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