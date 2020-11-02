Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

ÜZERİNDEKİ GİYSİLERİ ÇIKARDILAR

Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı.

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı