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Hilmi Daşdemir: Ersin Tatar farkla seçimi alacaktır

KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanşığı seçimlerinde Optimar Araştırma Şirketi'nin Başkanı Hilmi Daşdemir, 2. tur için Ersin Tatar'ın önde olduğunu açıkladı.

Hilmi Daşdemir: Ersin Tatar farkla seçimi alacaktır
12 Ekim 2020 Pazartesi 00:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

Sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuçla, ilk turda Ersin Tatar %32.35'lik bir oy aldı.

Ersin Tatar'ın hemen ardından gelen Mustafa Akıncı ise %29.84'lük oy oranı ile Tatar'ı takibini sürdürdü.

Bu sonuçlarla ikinci tura kalan seçimlerde Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, yarışacak.

Hilmi Daşdemir: Ersin Tatar farkla seçimi alacaktır #1

"ERSİN TATAR FARKLA SEÇİMİ ALACAKTIR"

Seçimler öncesinde yaptıkları anketlerle seçim sonucuna en çok yaklaşan Optimar Araştıram Şirketi oldu.

Optimar'ın Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Daşdemir, "KKTC deki 2. Tur İçin Ersin Tatar, bizim araştırmalarımızda 10 puan kadar önde çıktı. Muhtemelen o Ersin Tatar farkla seçimi alacaktır." İfadelerinde bulundu.

Hilmi Daşdemir: Ersin Tatar farkla seçimi alacaktır #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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