Koronavirüs sosyal destek yardım programının birinci fazı neyi amaçlılar ?, Korona virüs yardım paketi başvurusu, Hiç Yardım Almayan Vatansaşlar İçin Süpriz Destek Paketi! Devletten 1000 TL destek! Hiç Yardım Almamış vatandaşlara yeni destek paketi!

Hiç Yardım Almayan Vatandaşlar İçin süpriz destek paketi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarara uğrayan kişi için için bir dizi destek paketi duyurdu . Açıklanan paketler vatandaşın nefes almasına olanak tanıdı . Söz konusu programların üçüncü kısmında daha önce hiç yardım almamış vatandaşlar hedefleniyor.

3 faz olarak "bu destek programının ilk fazı uygulamaya başlanırken , ikinci ve üçüncü bölüm de önümüzdeki zaman dilimlerinde uygulamaya başlanacak . Programın üçüncü fazında daha önce hiç sosyal yardım almamış ancak koronavirüs nedeniyle mağdur olanlar amaçlanmakta . Burada da yardım hane başına bin lira şklinde verilecek . İşte Sosyal yardımlarla alakalı olarak merak edilen sorular...

2 MİLYON 111 BİN HANEYE BİN LİRA

1) Koronavirüs sosyal destek yardım programının birinci fazı neyi amaçlılar ?

Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liralık yardım yapıldı. Bu yardım, "Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı" alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeme olarak yapıldı.

2) Ödemeler nasıl yapıldı?

İlk olarak, doğum senesinin son rakamı 0 ve 5 olanların Nisanın başı 'da, 1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde, 2 ve 7 olanların ayın 3'ünde, 3 ve 8 olanların ayın 4'ünde, 4 ve 9 olanların ayın 5'inde alacağı duyuruldu . Ancak bankalar ve PTT'lerde yaşanan yoğunluk kaynaklı bu uygulamadan cayıldı. 3 Nisan'dan başlayarak PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafınca , 5 gün içinde yardımlar evlere getirildi.

İKİNCİ FAZ İÇİN DE BAŞVURU YOK

3) İkinci faz yardımların Detayı nedir ne zaman başlar ne?

Bu fazda da halihazırda sosyal yardım almış olan ve birinci fazda verilen bin TL'lik destekten fayda sağlamamış bulunması durumunda , 2 milyon 300 bin haneye kadar çıkar TL nakdi destek sağlanması kararlaştırılıyor.

4) İkinci faz yardımlar başladı mı?

Bu bölümdeki yardımlar henüz başlamadı, kriter oluşturma çalışmaları sürüyor.