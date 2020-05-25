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Hiç olmadı bayram günü! Nezaketen uyarıp geçmek çok mu zordu?

Tekirdağ Çorlu'dan inanılmaz görüntüler geldi hemde bayram günü

Hiç olmadı bayram günü! Nezaketen uyarıp geçmek çok mu zordu?
25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:56

Tekirdağ Çorlu'da evlerinin önünde oturan birkaç vatandaş evlerinin önünde oturuyordu.Bayramın 1. günü meydana gelen olayda,polisler sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini gerekçe göstererek,vatandaşlara ceza yazmak istedi.

Sadece evlerinin önünde,sakin bir yerde oturduklarını söyleyen vatandaşlar,yazılan cezaya itiraz etmek isteyince olay kavgaya dönüştü.

Artık birkaç tecrübesiz polis mi diyelim ne diyelim olayı son derece büyüttüler ve kapılarının önünde oturan amcalara joplarla vurmaya başladılar.Olayı içeriden duyan aile bireyleri ve komşular polislere engel olmak istediler.

Bayramın 1. günü sadece bir güzel niyet uyarısı ile bitebilecek bu durum,büyük bir olayla sonuçlandı.

İŞTE ÇOK ÜZÜCÜ GÖRÜNTÜLER:

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları evlerine girmeleri yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir grubun, polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Bu sırada grup ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bazı polis memurları, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti.

VALİLİK: GÖREVLİLERE İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

Görevli Memura Mukavemet'ten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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