Hiç merak ettiniz mi?, Mezara niçin Su Dökülür?, Faydası Nedir?

Hiç merak ettiniz mi? Mezara niçin su dökülür?, Ölüye faydası var mı? Ölüyü gömünce toprağa su dökmek, toprağın…sıkışmasını sağlar, bu, islam dinine gore sünnettir. Peki gömüt ziyaretlerinde insanoğlu her seferinde mezara niye su döker?

Mezara su dökme adeti Türklerin şaman inancı taşıdıkları zamanlardan kalmıştır. Eskiden, ö-lülerin belli günlerde su içtiklerine inanılırdı, bunun için mezara Su Dolu bir tas bırakılır, ya da mezarın başına içi su dolu kulplu bir bardak asılırdı.Bunun için de bir merasim yaparlardı. Bu inanç Makedonya’da 20. Yüzyılın başlarına kadar devam etti.

Bu tane, Türkler müslüman olduktan sonra ilk zamanlar, mezara kulplu bardaktan su dökmeye dönüştü.Daha sonraları ise, kulpun da bardağın da önemi kalmadı ama gelenek, mezara su dökme şeklinde sürüyor. Su, gömütün baş tarafınca başlayarak ayak tarafına doğru dökülür.Kabir üzerindeki yeşilliklerin orada yatan hiç kimseye faydası olduğu ve onların ibadetlerinin onun defterine yazıldığı rivayet ediliyor. Bundan dolayı su dökülerek otların ve tohumların çabucak yeşillenmesi istemek ve yeşilliklerin ömrünün uzun olamasını sağlamak olabilir

Toprakla örtülen kabrin sulanarak iyice oturması ve toprağın rüzgârla gitmesinin engellenmesi de sağlanmış olur. Ek olarak toprak yerleşerek kabrin çökmesi ve yırtıcı hayvanların cenazeye zarar vermesi de engellenmiş olur.