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Hibe desteği yapılacak 133 meslek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 133 mesleğe hibe desteği verildiğini ve başvuruların 31 Mart'a kadar süreceğini belirtti.

Hibe desteği yapılacak 133 meslek
23 Mart 2021 Salı 01:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İŞYERİ KİRA DESTEĞİ

Bakan Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden Aralık 2020 itibarıyla faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnafın yararlandığını anımsatarak, "İşyeri kira olanlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği veriliyor." dedi.

"133 MESLEK GRUBUNA HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR"

Bakan Pekcan, "Ancak bu tutarların altında kira ödeyen kişilere yalnızca kira tutarında ödeme yapılacak. Bu destek için başvuru süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Program kapsamında 133 meslek grubuna hibe desteği sağlanıyor. Onaylanan toplam başvuru sayısı 1 milyon 109 bin 737 ve toplam 2 milyar 69 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı" dedi.

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK 133 MESLEK

Bakan Pekcan'ın açıklamalarının ardından söz konusu 133 meslek grubu merak edilmeye başlandı. Bakanlığın resmi sitesinden yayınlanan listeye göre, hibe desteği verilecek meslekler şu şekilde sıralandı:

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #1

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #2

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #3

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #4

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #5

Hibe desteği yapılacak 133 meslek #6
Hibe desteği yapılacak 133 meslek #7


Kaynak: Kamu Saati Özel
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