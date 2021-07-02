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Hesaplara en az 1.420 TL yatırılıyor! Ödemeler 5 Temmuz'da Başvuru İçin Geç Kalmayın

Yüz binlerce kişi için geçerli. Ödemeler 5 Temmuz'da yapılacak. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. En az 1.420 TL ödenecek. Başvuran alıyor. 30 gün detayı dikkat çekiyor. Koronavirüs sürecinde işveren ve işçilere verilen destekler 30 Haziran’da sona erdi; çalışanlarda işten çıkarılma endişesi başladı. İşsizlik maaşından kimlerin, nasıl yararlanacağını Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan 10 maddede derledi. İşte o maddeler... Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ve işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 30 Haziran itibariyle son buldu.

Hesaplara en az 1.420 TL yatırılıyor! Ödemeler 5 Temmuz'da Başvuru İçin Geç Kalmayın
02 Temmuz 2021 Cuma 20:51 
Gerek çalışanlarda gerekse de işverenlerde desteklerin uzatılması yönünde bir beklenti vardı ancak, şimdilik uzatılmayacağı kesin gözüküyor. Hal böyle olunca da çalışanlarda işten çıkarılma endişesi başladı. Birkaç gündür de okuyuculardan, ‘işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?’, ‘kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşı alır mı?’ gibi benzeri sorular alıyorum. İşsizlik ödeneğinden, çalışanlar arasında bilinen adıyla da işsizlik maaşından kimlerin, nasıl yararlanacağını madde madde anlatayım. 10 AY MAAŞ BAĞLANIYOR 1. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.2. Çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.

          3. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşından yaralanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Başvurması ile iş arayan kaydı yapılıyor, böylece işsizlik sigortası fonundan yararlandırılıyor. 4. Çalışanlara, çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ay ile 10 arasında işsizlik maaşı ödeniyor. Şöyle ki; işten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (6 ay), 3 yıl içinde 900 gün primi ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 3 yıl içinde 1080 gün prim ödemiş olanlara da 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödeniyor. EN DÜŞÜK MAAŞ 1420 TL 5. İşsizlik maaşı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor ve aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. İşsizlik maaşından yüzde 0,759 damga vergisi kesiliyor. 6. Bugünkü brüt asgari ücrete göre en düşük alınacak işsizlik maaşı vergi kesintisi sonra 1.420 lira, en yüksek alınacak işsizlik maaşı tutarı 2.539 lira. 8. İşsizlik maaşı alan kişilere İŞKUR tarafından yeni iş bulma imkanı tanınıyor. 9. Yeni bir işe girildiğinde ya da emekli aylığı bağlandığında işsizlik maaşı kesiliyor. 10. İşsizlik maaşından yararlanırken süre dolmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılmaya devam edilebiliyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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