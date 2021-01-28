Hesabı olanlar dikkat! Ziraat Bankası son dakika açıkladı!

Dün Vakıfbank'tan sonra şimdi de Ziraat Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Banka tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarının arttırıldığı duyuruldu. Aynı zamanda ek hesap faiz oranlarında ve gecikme faizlerinde de zam kararı uygulanacak.

Daha önce Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarının değiştirildiği duyurulmuştu. Bugün açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka kararın 24 Şubat'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır"

DAHA ÖNCEKİ FAİZ ORANLARI NASILDI?

Ziraat Bankası bu kararını açıklamasından sonra gözler bir önceki karardaki faiz oranlarına çevrildi. Banka Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamasında faiz oranlarını şu ifadeleri kullandı:

"03.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı yüzde 1,46, gecikme faiz oranı yüzde 1, 76 olarak uygulanacaktır"

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