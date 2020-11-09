HES kodu alma nasıl ve nereden yapılır? SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile hayatın birçok alanında DEVLET Dairelerine girişte toplu ulaşım araçlarını kullanmak için HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. HES kodu almak için üç farklı yöntem mevcut. Kişiler, çeşitli sebeplerden ötürü ihtiyaç duydukları HES kodunu SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla kolaylıkla alabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? İşte, adım adım SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma, sorgulama işlemleri…
SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ
HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder.
HES kodu nedir?
Tüm yurt içi uçuşlarda güvenle uçmanız için T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kurallara göre; tüm yurt içi uçuşlarda seyahat edecek yolcuların uçuşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.
HES Kodu Nasıl Alınır?
1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.
"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.
HES uygulamasını AppStore’dan indirmek için tıklayın.
HES uygulamasını Google Play’den indirmek için tıklayın.
2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.
Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Örnek; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.
e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.
-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.
-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.
HES kodu alırken belirtilen Paylaşım Süresi nedir?
Paylaşım Süresi, talep ettiğiniz HES kodunuzun aktiflik süresini belirler. HES kodunuzu uçak bileti alımlarında kullanabilmeniz için, Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresi ile bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Uygulama üzerinden Paylaşım Süresi'ni sınırsız olarak da belirleyebilirsiniz. SMS'le HES kodu talep etmeniz durumunda da en son girilen gün sayısı Paylaşım Süresi'ni ifade eder.
SMS'le HES boşluk T.C. Kimlik No boşluk Kimlik Seri No son 4 hanesini girdikten sonra bu alanı boş bıraktığınızda Paylaşım Süreniz 1 yıl olacaktır.
HES Kodu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
• HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm yurt içi uçuşlarda zorunludur.
• HES kodunuzun süresi seyahatinizin toplam süresi kadar olmalıdır. Gidiş-dönüş bir bilet almak istiyorsanız ya da gidiş-dönüş bir biletiniz varsa HES kodunuz dönüş tarihinizi de kapsamalıdır.
• Eğer ilk uçuşa 25 saatten az kalmış ise HES kodu üzerinden yolcunun sağlık durumu kontrol edilecektir.
• HES kodu 0-2 yaş aralığında olan bebek yolcular için zorunlu değildir.
• Bu işlem her yolcu için ayrı ayrı uygulanacaktır.
HES Kodu ile kişinin Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden, sağlık durumu sorgulanır, risk varsa seyahati onaylanmaz. Yapılan bu sorgulamalarda Corona sebebiyle uçmanıza engel bir durum belirlenirse uçuşa kabul edilmeyeceksiniz.
Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak, sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanır.
HES kodunuz ile ilgili aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, seyahatiniz onaylanmayacaktır.
• COVID-19 pozitif olma ya da karantina sürecinde olma durumu,
• Yeterli süreli HES koduna sahip olmama durumu,
• Hatalı T.C. Kimlik Numarası girilmesi durumu.
Bilet satın alırken HES kodu girişimi nasıl yapacağım?
• Seyahat öncesinde, kişiye özel üretilecek HES ( Hayat Eve Sığar ) kodunun temin edilmesi ve bilet satın alma aşamasında, rezervasyona eklenmesi gerekmektedir.
• HES kodu, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kontroller için sorgu amaçlı kullanılacaktır. HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi gibi alanların doğru ve eksiksiz girilmesi zorunludur.
* Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, bilet satın alımı sırasında, yolcu bilgileri sayfasında bulunan, kişisel bilgilerinizin hemen altında HES Kodu girişi ile ilgili alana her yolcu için ayrı ayrı HES kodunuzu girebilirsiniz.
* HES kodunuzu check-in esnasında da göstermeniz gerekmektedir! Check-in esnasında HES kodunuz tekrar kontrol edilecektir.
* Check-in kontrolleri sonrasnda sağlık durumunuz, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sorgu ve yönlendirmeleri doğrultusunda uçuşa elverişli olmaz ise kurallar gereği uçuşa kabul edilemezsiniz.
Satın aldığım bilete HES kodumu sonradan nasıl ekleyebilirim?
Satın alınmış biletler için HES kodu online check-in işlemleri aşamasında ilgili alana girilecektir.
Uçuşunuz online check-in'e açıldığında, HES kodunuzu, online check-in yolcu bilgileri sayfasında bulunan, HES kodu giriş alanına girebilirsiniz.
HES kodum yoksa, uçuşumu gerçekleştirebilir miyim?
Check-in işleminizden önce mutlaka HES kodunuzu almanız gerekmektedir. En geç check-in işleminiz süresince, online check-in veya check-in kontuarında, HES kodunuzu bildirmeniz gerekmektedir. Aksi halde, uçuşunuzu gerçekleştiremezsiniz.
Alınan önlemler kapsamında, HES kodunuz olmadan;
• Bilet satın alamazsınız,
• Online ya da havalimanında check-in yapamazsınız,
• Seyahatlerinizi gerçekleştiremezsiniz
a- Seyahat öncesinde, kişiye özel üretilecek HES ( Hayat Eve Sığar ) kodunun temin edilmesi ve bilet satın alma aşamasında, rezervasyona eklenmesi gerekmektedir.
HES kodu, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kontroller için sorgu amaçlı kullanılacaktır. HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi gibi alanların doğru ve eksiksiz girilmesi zorunludur.
Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, bilet satın alımı sırasında, yolcu bilgileri sayfasında bulunan, kişisel bilgilerinizin hemen altında HES Kodu girişi ile ilgili alana her yolcu için ayrı ayrı HES kodunuzu girebilirsiniz.
HES kodunuzu check-in esnasında da göstermeniz gerekmektedir! Check-in esnasında HES kodunuz tekrar kontrol edilecektir. Check-in kontrolleri sonrasnda sağlık durumunuz, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sorgu ve yönlendirmeleri doğrultusunda uçuşa elverişli olmaz ise kurallar gereği uçuşa kabul edilemezsiniz.
Check-in işlemleri sırasında HES Kodunuzu göstermeniz gerekmektedir.HES kodunuz check-in işlemleri esnasında kontrol edilecektir. Check-in kontrolleri sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın sorgu ve yönlendirmeleri kapsamında,, sağlık durumunuz uçuşunuza elverişli olmazsa, kurallar gereği uçuşunuzu gerçekleştiremezsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
HES kodu ile havalimanında alınması gereken önlemler nelerdir?
HES kodunuzu havalimanında check-in esnasında da göstermeniz gerekmektedir!
Uçuştan önce;
Uçuştan önce rezervasyonunuza girmiş olduğunuz HES kodunuz Check-in esnasında tekrar kontrol edilecektir. Eğer gerçekleştirilen bu kontrol sonrası durumunuz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda uçuşa elverişli olmaz ise kurallar gereği uçuşa kabul edilmeyeceksiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Havalimanında Check-in'de ;
Uçuş tarihinize kadar HES kodunuzu almadıysanız, havalimanında check-in işlemlerinden önce HES kodunuzu temin edebilirsiniz.
Check-in işlemleri sırasında HES Kodunuzu göstermeniz gerekmektedir.Hes kodunuz check-in işlemleri esnasında kontrol edilecektir. Check-in kontrolleri sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın sorgu ve yönlendirmeleri kapsamında,, sağlık durumunuz uçuşunuza elverişli olmazsa, kurallar gereği uçuşunuzu gerçekleştiremezsiniz.
HES kodumla, uçuşa kabul edilecek miyim nasıl öğrenebilirim?
Uçuşunuzdan 14 gün önce düzenli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan HES kodunuzu kontrol etmeye başlayacaktır. Durumunuzda bir değişiklik olması halinde, konuyla ilgili olarak hava yolu tarafından en kısa zamanda sizinle iletişime geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
HES Kodumun olması uçuşumu gerçekleştirmem için yeterli mi?
HES Kodu ile kişinin sağlık durumu sorgulanır, risk varsa seyahati onaylanmaz. Yapılan bu sorgulamalarda Korona sebebiyle uçmanıza engel bir durum belirlenirse uçuşa kabul edilemezsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
1- Genel Bilgiler;
• Tüm yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunludur.
• HES kodunuzun süresi seyahatinizin toplam süresi kadar olmalıdır. Gidiş-dönüş bir bilet almak istiyorsanız ya da gidiş-dönüş bir biletiniz varsa HES kodunuz dönüş tarihinizi de kapsamalıdır.
• Eğer ilk uçuşa 25 saatten az kalmış ise HES kodu üzerinden yolcunun sağlık durumu, Sağlık Bakanlığı sitemleri üzerinden kontrol edilecektir.
• HES kodu 0-2 yaş aralığında olan bebek yolcular için zorunlu değildir.
• Kıbrıs (Ercan Havalimanı) uçuşlarında HES kodu zorunlu değildir
• Bu işlem her yolcu için ayrı ayrı uygulanacaktır.
Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak, sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanır.
2- HES Kodu Sorgulama;
• Seyahat öncesinde, kişiye özel üretilecek HES ( Hayat Eve Sığar ) kodunun temin edilmesi ve bilet satın alma aşamasında, rezervasyona eklenmesi gerekmektedir.
• HES kodu, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kontroller için sorgu amaçlı kullanılacaktır
. HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi gibi alanların doğru ve eksiksiz girilmesi zorunludur.
• Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, bilet satın alımı sırasında, yolcu bilgileri sayfasında bulunan, kişisel bilgilerinizin hemen altında HES Kodu girişi ile ilgili alana her yolcu için ayrı ayrı HES kodunuzu girebilirsiniz.
• HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.
• HES kodunuzu check-in esnasında da göstermeniz gerekmektedir! Check-in esnasında HES kodunuz tekrar kontrol edilecektir.
Eğer gerçekleştirilen bu kontrol sonrası durumunuz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sorgusu ve yönlendirmeleri doğrultusunda, uçuşa elverişli olmazsa, kurallar gereği uçuşa kabul edilmeyeceksiniz.
3- HES Kodunun Onaylanmadığı Durumlar;
HES kodunuz ile ilgili aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, seyahatiniz onaylanmayacaktır.
• COVID-19 pozitif olma ya da karantina sürecinde olma durumu,
• Yeterli süreli (Paylaşım Süresi) HES koduna sahip olmama durumu, Mevcut olan HES kodunuzun geçerlilik süresi sonlandıysa, HES Kodu uygulaması üzerinden, yeniden kod temin edebilirsiniz.
• Hatalı T.C. Kimlik Numarası bilgisi girilmesi durumu.
HES kodum yok ama uçuşum bugün. Ne yapmalıyım?
Uçuş gününüze kadar HES kodunuzu almadıysanız, havalimanında check-in işlemlerinden önce HES kodunuzu temin edebilirsiniz.
Check-in işlemleri sırasında HES Kodunuzu göstermeniz gerekmektedir.HES kodunuz check-in işlemleri esnasında kontrol edilecektir. Check-in kontrolleri sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın sorgu ve yönlendirmeleri kapsamında,, sağlık durumunuz uçuşunuza elverişli olmazsa, kurallar gereği uçuşunuzu gerçekleştiremezsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
HES kodu hangi uçuşlarda zorunludur?
Tüm yurt içi uçuşlarda uçuşlarda zorunludur.
T.C. vatandaşı değilim. HES kodumu nasıl alırım?
Sağlık Bakanlığı talimatları uyarınca, yurt içi ve seyahat başlangıcı Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda, yabancı uyruklu yolcularımız için Hes Kodu zorunlu hale getirilmiştir.
06 Haziran 2020 tarihinden itibaren Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk (Örneğin; TUR - Pasaportta belirtildiği gibi), Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS atıp HES kodu alınabilecektir.
HES kodu alırken uçuş tarihi yanlışsa, ne olur?
Böyle bir durumda, Paylaşım Süresi'nin seyahat sürenizi kapsadığı yeni bir kod almanız gerekiyor.
Mevcut olan HES kodunuzun geçerlilik süresi sonlandıysa, HES Kodu uygulaması üzerinden, yeniden kod temin edebilirsiniz.
HES kodumun süresi var mı?
HES kodunuz belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuzun geçerlilik süresinin uçuş tarihinizi kapsadığından emin olunuz.
HES kodunun bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Kod temini sırasında belirlenmekte olan bu sürenin dönüş uçuşunun tarihinden itibaren en az 7 gün boyunca daha geçerli olması gerekmektedir, aksi durumda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.
Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Örneğin; uçuşunuz bugünden 10 gün sonra ise, seyahatten sonra 7 gün daha kodunuzun geçerli olması gerektiğinden, paylaşım süresi için belirtilen gün sayısına en az 17 yazmalısınız.
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde HES kodunun geçerlilik süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmıyor. Mevcut olan HES kodunuzun geçerlilik süresi sonlandıysa, HES Kodu uygulaması üzerinden, yeniden kod temin edebilirsiniz.
Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.
HES kodu süresi biterse, yeniden alabilir miyim?
Evet, HES kodu edinme işlemini tekrar gerçekleştirerek kodu yeniden temin edebilirsiniz.
HES kodu bir kez mi alınabiliyor?
HES kodunuzu isterseniz her yolculuk için ayrı ayrı, isterseniz tüm yolculuklarınızı kapsayacak şekilde tek kod olarak alabilirsiniz.
Tüm seyahatleriniz için tek bir HES kodu ile almak istediğinizde, HES kodu taleplerinizde, paylaşım sürenizi tüm seyahatlerinizi kapsayacak şekilde belirtmeniz gerekmektedir.
HES kodu dışında başka belge gerekli mi?
Uçuş yasakları kaldırılıp uçuşlar başladıktan sonra, seyahatinizin başladığı veya bittiği şehirde giriş-çıkış kısıtlaması bulunmuyorsa, kısıtlama uygulanan yaş veya sağlık durumu grubunda değilseniz, HES Kodu haricinde seyahat izini almanız gerekmiyor.
Yalnızca, giriş çıkış yasağı olan şehirler için ve 65 yaş üstü (henüz sokağa çıkma yasakları kalkmadığı için ) yolcular için seyahat izin belgesi istenmektedir.
Bu istisnalar dışında kalan durumlarda, HES kodu dışında seyahat izin belgesi, sağlık raporu vb. başka bir belgeye ihtiyacınız bulunmamaktadır.
HES kodu varsa, seyahat izin belgesi gerekir mi?
Uçuş yasakları kaldırılıp uçuşlar başladıktan sonra, seyahatinizin başladığı veya bittiği şehirde giriş-çıkış kısıtlaması bulunmuyorsa, kısıtlama uygulanan yaş veya sağlık durumu grubunda değilseniz, HES Kodu haricinde seyahat izini almanız gerekmiyor.
Yalnızca, giriş çıkış yasağı olan şehirler için ve 65 yaş üstü (henüz sokağa çıkma yasakları kalkmadığı için ) yolcular için seyahat izin belgesi istenmektedir.
65 yaş ve üzeriyim. HES kodu almam gerekir mi?
29 Mayıs 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, Seyahat İzin Belgesine sahipseniz ya da Genelge kapsamında belirtilen şartlara uygunsanız şehirlerarası seyahat edebilir ve uçuşlara katılabilirsiniz.
Seyahat İzin Belgenizin yanı sıra HES kodu da almanız gerekmektedir.
65 yaş ve üzeri tüm yolcular, aşağıda belirtilen detaylar üzerinden HES kodunu alabilirler.
1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümünden,
2- SMS Yönetmi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.
Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Örnek; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
3- e-Devlet sistemi üzerinden;
e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.
18 yaşından küçüğüm, HES kodunu nasıl alırım?
1 Haziran 2020 tarihiyle beraber 18 yaşından küçük tüm yolcular, yalnızca yanlarında yalnızca yanlarında ebeveynleri (anne-baba) olması koşuluyla uçuş yapabileceklerdir
Uçuş öncesi 2-18 yaş aralığındaki tüm yolcularımızın da yetişkin yolcularımız gibi geçerli bir HES koduna sahip olması gerekmektedir.
18 yaş altı yolcular, aşağıda belirtilen detaylar üzerinden HES kodunu alabilirler.
1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümünden,
2- SMS Yönetmi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.
Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.
Örnek; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
3- e-Devlet sistemi üzerinden;
e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.
İleri tarihli uçuşum için, HES kodu almalı mıyım?
HES kodu alırken uçuş tarihinizi kapsayacak şekilde bilgi girdiğiniz için ileri tarihli uçuşlarınız için de kod alabilirsiniz.
Paylaşım Süresi’nin geçerli olması için gün sayısının, uçuş tarihinizden en az 7 gün sonrasını da kapsaması gerekiyor. Örneğin; 15 gün sonra seyahat edecekseniz kod alırken uçuş tarihinizi en az 21 gün sonrası için seçmeniz yeterli.
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