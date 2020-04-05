Hes kablo genel müdürü Ufuk Yılmaz kimdir,Neden vefat etti,Ufuk Yılmaz'ın kronik hastalığı varmıydı?

corona virüsünden 43 yaşında hayatını kaybeden HES KABLO genel müdürünün hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu iddiası..

Kayseri ilimizde ve tüm Türkiye'de oldukça tanınan firmalardan olan eski adıyla Boydak holding şimdiki adıyla Erciyes Anadolu Holding’in ortağı olduğu HES KABLO Ceo'su Ufuk Yılmaz 43 yaşında corona virüsü (covid-19) nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

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"Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz'ın vefat haberini kendi twitter hesabından, "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn.Ortak olduğumuz şirketlerimizden HCS Kablonun Genel Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız Ufuk Yılmaz beyi 43 yaşında hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen Covid-19 nedeni ile kaybettik. Acımız büyük, başımız sağolsun" mesajı ile duyurdu. Ertekin, daha sonra, "Kıymetli HCS Genel Müdürümüz Ufuk Yılmaz beyin cenazesine alınan tedbirler nedeniyle katılamadık. Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu. "

Bilinen hiçbir kronik hastalığı yoktu!

Erciyes Anadolu Holding'in genel müdürü , Ufuk Yılmaz için yaptığı açıklamada ,Genel müdürümüzün bildiğimiz hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu ifadesi herkesin dikkatini çekti.Henüz yaşı da 43 yaşında olması corona virüsünün ne kadar ciddiye alınması gerektiğini bu acı gerçekle bir kez daha öğrenmiş olduk.

Koskoca bir Genel Müdürün hayatını bu illet yüzünden yitirmesi,akıllarda işçilerin ne durumda olduğunu getirdi.İnşallah HES KABLO 'da gereken bütün önlemler titizlikle alınır

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