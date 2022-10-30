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Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor! Koronadan son gelen haber dünyanın ağzını açık bıraktı

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte boğazı ağrıyan ve öksüren insan sayısında da artış yaşandı. Çin'den gelen bir haber ise tüm dünyanın ağzını açık bıraktı. Çin'de yeni karantinaya neden olan korona varyantının bugüne kadarki en bulaşıcı korona varyantı olduğu tespit edildi.

Herkes öksürüyor, herkesin boğazı ağrıyor! Koronadan son gelen haber dünyanın ağzını açık bıraktı
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 02:48

Dünya, koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya yavaş yavaş başladı. Koronadan sonra ekonomide ciddi bir sorun yaşanırken, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve korona benzeri vakalarda da artış yaşanmaya başladı. Hemen hemen herkeste boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti başlarken, yeni bir salgının patlak verip vermediği konuşuluyordu.

ÇİN'DEN ÜRKÜTEN HABER

Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Çin'den ürküten bir haber geldi. Çin'de 800 binden fazla kişinin yeniden karantina alınmasına neden olan virüsün, koronanın yeni bir varyantı olduğu tespit edildi. BF.7 ve BA.5.1.7 olarak adlandırılan iki varyant türünün bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olduğu belirtildi.

VAKALARDA YENİDEN ARTIŞ VAR

Çin'de vakalardaki hızlı artış da dikkatlerden kaçmadı. Çin'in ekonomik çıktı açısından en önemli şehri olan Guangzhou geçtiğimiz perşembe günü kapandı. İnsanlara da gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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