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Herkes merakla bekliyordu! Müge Anlı'dan izleyicileri üzecek haber geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağında fırtınalar estiren Müge Anlı evlilik kararıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Çiçeği burnunda gelini bir an önce ekranlarda görmek isteyen izleyiciye üzecek haber geldi. 29 Ağustos'ta başlayacak olan program teknik aksaklıktan dolayı 5 Eylül'e ertelendi.

Herkes merakla bekliyordu! Müge Anlı'dan izleyicileri üzecek haber geldi
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2022 Pazar 11:09

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gerek iş hayatı gerekse özel hayatıyla dikkat çeken Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. Açıklamadan kısa süre sonra başarılı gazeteci Anlı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girmişti.

YAYIN TARİHİ ERTELENDİ

Atv'nin elinde bulunmayan imkanlardan dolayı Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı. Normal şartlarda 29 Ağustos'ta start verilecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaşanan aksaklıklardan dolayı erteleme kararı aldığı iddia edildi. Stüdyoda yaşanan teknik problemlerden dolayı programın 5 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor. Konu hakkında ATV cephesinden henüz net cevap gelmedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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