Herkes bunu konuşuyor! 21.21.21 nedir bu 21.21.21

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı. Saatler 21.21'i gösterdiğinde sosyal medyada '21. 21. 21' en çok konuşulan konu oldu. Birçok ünlü sanatçı, siyasetçi saat 21.00'ı gösterdiğinde paylaşımda bulundu
Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaşıyor. Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı. Saatler 21.21'i gösterdiğinde sosyal medyada '21. 21. 21' en çok konuşulan konu oldu. Birçok ünlü sanatçı, siyasetçi saat 21.00'ı gösterdiğinde paylaşımda bulundu
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