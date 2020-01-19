Her Türlü Yazı, Haber ve Makalelerinizi gönderin yayınlayalım!

Kamu Saati Sizlere Habercilik ve köşe yazarı olma imkanı sunuyor. Yazılarınızı gönderin biz yayınlayalım. Herkes bu imkandan yararlana bilir. Doktorlar, pedagoglar, sosyologlar, alanında uzman olanların ayrıca tanıtımları da yapılacaktır. Kitap tanıtımlarınızda sitemize yapılacaktır. İletişim bilgilerimiz yazının sonunda..

Kamu Saati ailesi olarak yeni bir uygulama başlatma kararı aldık, habercilik yapmak isteyen herkesin gönderdiği haberleri yayınlayacak. Gönderim sadece haber olmayacak, isteyenler yazdıkları şiir, deneme ve makaleleri yayınlayabilecek. Gönderilen içeriğin türüne göre kategori olarak ayarlanacak. Gönderilerin hangi türde yapılacağını yazımızda sizler için derledik..

1- Edebiyat ile ilgili şiir, deneme ve Makalelerinizi yayınlıyoruz. Ayrıca yazar ve şairlere ilgili derlediğiniz haberleri de gönderebilirsiniz. Kitap tanıtımı içinde, kitapınızın bir özetini yollayabilirsiniz. Gönderdiğiniz her içerik sizin adınıza yayınlanacaktır.

Bilim ve teknoloji, yaşam, ilginç bilgi veya haber, Kültür ve sanat, Sinema ve Müzik dünyasından hazırladığınız içerikleri gönderebilirsiniz. Film tanıtımları, müzik haberleri, fragman ve video da gönderebilirsiniz....

3- Yaptığınız yemeklerin tarifini malzemeleri birlikte yazarak gönderin sizin isminizle biz yayınlayalım. Gönderileri iz resimli olursa daha iyi olur. Video olarakta gönderebilirsiniz.

4- İslâm dini hakkında her türlü yazı ve videolarınızı gönderebilirsiniz..

5- Sağlık konusunda özellikle Doktorlarımızın ve Psikololarımızın bütün makalelerini yayınlıyoruz. Ayrıca sitemizde ve sosyal medya platformlarında tanıtımlarını yapıyoruz. İsteyen Doktorlarımıza köşe yazarlığı olarak sitemizde yer veriyoruz. Ayrıca Alternatif tıp dalındaki yazılarıda gönderebilirsiniz..

KÖŞE YAZARI OLMAK İSTEYENLER..

Gündem ve dünyadaki gelişmelere ilişkin yazılarınızı gönderebilirsiniz. gönderilerinizi isterseniz isim ile isterseniz isimsiz olarak yayınlıyoruz www.kamusaati.com sitemizde sizde köşe yazarı makale yazarı olmak tüm Türkiye ile yazılarınızı paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim seçeneklerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gönderilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler..

Gönderileriniz tamamen sizin isminize olacak..

Gönderilerde resim ve video eklerseniz sizin avantajınıza olacak..

Gönderiler yayınlandığında tarafınıza link atılacak..

Yazılarınız Hit kazandıkça izlenme sayısına göre parada kazanabilirsiniz..

Gönderileriniz aşağıdaki kanallardan gönderebilirsiniz..

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