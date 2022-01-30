Her aileye 500-800 TL sosyal maddi yardım başvurusu yap!, 2022 Sosyal yardım Başvuru şartları ve sonuç öğrenme

Nakit ödeme desteği 2022 yılında her aileye ulaştırılacak. Devletten covid-19 sebebi ile zor durumda kalan vatandaşa bir yardım daha geldi. Kaymakamlığa yapılacak olan başvuru ile her aileye 500-800 TL arasında yardım yapılacak. Kaymakamlık üzerinden başvurular başladı. İşte, gerekli şartlar ve detaylar…

Devlet daha öce 1000 TL korona virüsü yardım destek paketine kimler başvurabilir kaymakamlık başvurusu,1000 tl yardım ne zaman başlıyor 2020 haberini yaptık ve ihtiyaç sahibi olan birçok vatandaşımız bu destekten yararlndı.

Nakit ödeme desteği 2022 yılında her aileye ulaştırılacak. Devletten covid-19 sebebi ile zor durumda kalan vatandaşa bir yardım daha geldi. Kaymakamlığa yapılacak olan başvuru ile her aileye 500-800 TL arasında yardım yapılacak. Kaymakamlık üzerinden başvurular başladı. İşte, gerekli şartlar ve detaylar…

500-800 TL Yardım Kimler Başvurabilir?

Çocuklu olan ailelere devlet destek veriyor. Üniversite, lise, ilköğretimde okuyan çocuğu olan muhtaç aileye devlet desteği geliyor. Devletten evlenen vatandaşlar için ve evde hastası olanlara yapılan ödemeler sonrasında şimdi de okuyan çocuğu olan ailelere destek verilecek. Maddi nedenlerle çocuğunu okutamayan ailelerin alabileceği 500- 800 TL destek ödemesi için gerekli şartlar ve detaylar…

Okul Öncesi Eğitimi de Kapsıyor!

Çocuk eğitim maaşı başvurusu yaparak maddi durumumuz olmadığı için çocuğunuza gerekli desteği verememekten kurtulun. Her okul ve her şehir için başvuru alınarak ailelerin sorunları çözüme ulaştırılıyor. Hatta okul öncesi çocuklar için de devlet destek veriyor. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yapılan destekler artık okul öncesi çocuklar için de verilecek. Okul öncesi çocuklar için 500, İlköğretim için 750, ortaöğretim için 800 TL ve üniversite öğrencisine 900 TL yardım yapılacak.

Her Aileye 500 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Online kolay başvuru ekranı üzerinden ailelere yardım için rahatlıkla başvuru yapabilme imkanı sağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerinden talep edilen evrak ve başvuru formlarını alıp kaymakamlıklara ve sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ailelere ödeme her ay düzenli olarak yapılacak ve çocuğu olmayanlara da yardım verilecek…

Çocuğu Olmayanlara Müjde! 600 TL Yardım Geliyor…

Çıkan yasa sonrasında fakir ailelere fakirlik maaşı bağlandı. Kira yardımı, yakacak ve nakit para yardımı da yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 600 TL ile 821 TL yardım verilecek. Duruma göre yardım için fakirlik başvurusu yapma şartı aranıyor. Kaymakamlıktan yapılacak yardımlar ile kira yardımı, yakacak yardımı, üniversite okuma hakkı kazanan öğrenciye 12 bin TL yardım geliyor. Ayrıca dar gelirli aileye yardım 30 TL olarak verilecek. Yardım başvuruları için Nisan 2020 ayından itibaren başvurular telefonla yapılmaya başlanacak.

PEKİ KORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI 1000 TL YARDIM BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Kayseri' de sosyal yardımlaşma derneği başkanından aldığımız bilgilere göre fiziki bir başvurunun söz konusu olmadığı bildirildi.Yani başvurular ya internet üzerinden olacak ya da bakanlığın belirlediği bir kanal yardımı ile alınacak.Ayrıca devletten yoksul vatandaş niteliğinde hali hazırda yardım alanlar için bu 1000 tl yardım yapılacağı söyleniyor.Yani onların dışında da diğer yoksul ya da corona virüsünden dolayı sıkıntıya düşmüş,işten çıkarılmış ailelere yardım yapılacak mı malesef bu net değil.Bu yüzden boşu boşuna kaymakamlığı aramayın ya da boşa yorulmayın.Onlarında bu yardım nasıl yapılacak tam olarak bilgileri mevcut değil.Ancak kamusaati'u takip ediniz.Yardım şartları tam olarak belirlendiğinde facebook sayfamızdan anında yayınlayacağız..Facebook sayfamıza gitmek için tıklayınız.Sayfamızı beğendikten sonra son güncellemeleri anında görebilirsiniz.

BİN TL YARDIM ALABİLMEK İÇİN NE BELGELER İSTENİLECEK?

Şuanda ne tür bir belge istenileceği net değil.Ancak konuştuğumuz yetkili kişiler,bu 1000 TL yardımı, zaten hali hazır da sosyal yardım desteği alan durumu kötü vatandaşlara verileceği söz konusu.Yani devlet bu yardımı kimlerin alabileceğini geçmişteki yardımlara bakarak yine sistemsel olarak yapacak.Yani yardım alacak kişilerin kayıtları zaten sistemde kayıtlı.Ekstra bir belge istenmeyecek gibi duruyor.

BİN TL YARDIM ALABİLMEK İÇİN MUHTARDAN YOKSULLUK BELGESİ ALMAK ŞART MI

Yardımın zaten sistemde yoksul nitelikli kişilere yapılacağı için daha önceden de bu kişilerin sistemde bilgilerinin var olduğunu göz önünde bulundurursak herhangi bir yoksulluk belgesi vb almaya gerek kalmayacak.Ancak hali hazırda yardım alan aileler dışında da ekstra kişilere de yardım edilme kararı alınırsa,mutlaka muhtardan ilgili belgelerin temin edilmesi istenecektir.

SİGORTASI YA DA BAĞKURU YATAN BİR KİŞİ 1000 TL YARDIM ALABİLİR Mİ

Bakanlıktan ya da kaymakamlıktan henüz bu konuda detaylı bir bilgi yoktur.Ancak yukarıda yazdıklarımdan da anlaşılacağı gibi zaten hali hazırda devlet yardımı alanlar için ,şuanda aktif olarak sigortası yatan ya da bağkurlu esnaf vatandaşlarımıza bir yardım söz konusu değil..

EŞİ ÇALIŞAN EV HANIMI 1000 TL DESTEKTEN FAYDALANABİLİR Mİ

Eğer hali hazırda devlet kurumlarından sosyal yardım alıyorsa bu kişi,1000 TL lik yardıma başvurabilir ya da alabilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1.000'er liralık destek ödemesinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını söyledi.

BAŞVURULAR İÇİN DOĞRUDAN KAYMAKAMLIĞA MI BAŞVURMAK GEREKİYOR

Edindiğimiz bilgiye göre bu 1000 TL nakit desteği , devletin belirlediği yoksul aileler alacak.Malesef şuanda kaymakamlıktan da yeterli bilgiyi alamadık.Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi aktif olarak sosyal yardım alan ailelere bu 1000 TL nakdi yardım desteği sağlanacak.Başvuruların nasıl yapılacağı henüz belli değil.Ama mutlaka yine kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma birimi vasıtası ile yardımın yapılacağı kesin.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR MU

Bakanımızın açıklamasını bizde bekliyoruz.Özellikle korona virüs salgını nedeni ile başvurular muhtemelen internet üzerinden de olabilir.Devletten sosyal yardım alan kişilerin belirlenmesi sonucu hesaba doğrudan ödeme yapılacaktır muhtemelen.

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