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Henry Onyekuru hangi avrupa külübüne transfer oluyor?

Henry Onyekuru, galatasaray'dan ayrıldımı,onyekuru Olympiakos'a mı transfer oldu?

Henry Onyekuru hangi avrupa külübüne transfer oluyor?
24 Mayıs 2020 Pazar 00:06

Geçen sezon Galataray'ın şampiyonluğuna çok büyük bir katkı yapan Onyekuru,hatırlarsanız geçen sezonun sonunda Monaco'ya gitmişti.Bu sezon devre arasında Monoca'da aradığını bulamayan Onyekuru devre arasında Galatasaray'a yine kiralık olarak transfer olmuştu.

Geçen yılki gibi takıma kısa sürede adapte olan Onyekuru,galatasarayın rakipleri arasındaki puan farkını hızla kapatmasına büyük katkıda bulunmuştu.

Yunan basını büyük bir iddia attı ortaya Onyekuru  Olympiakos'a anlaştı!

Yunanistan'ın büyük ve iddialı gazetelerinden Sportday bugünkü manşeti hatta tam sayfayı Onyekuru için attı!

Galatasarayın Yıldız futbolcu ile mutlu sona ulaşamadığını iddia etti..

SportDay'in haberinde; Aslan'ın bonservisiyle birlikte takıma katmak istediği Nijeryalı futbolcunun, Yunan ekibi Olympiakos'a daha yakın olduğunu ifade edildi. 

ÜCRET NEDENİYLE TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru transferini 5 milyon euroya bitirmek istediğini belirten Yunan basını, Monaco'nun bu teklifi kabul etmeyerek yönünü Olympiakos'a çevirdiğini ifade etti.

Henry Onyekuru hangi avrupa külübüne transfer oluyor?

Gazetenin iddiasına göre Onyekuru'nun Henry Onyekuru'nun transferine kesin gözü ile bakıyor.Olympiakos takımına transfer olacağını söylenen Onyekuru konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı

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