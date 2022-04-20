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Hekimsen: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak

Kamu sağlık sendikası Hekimsen, doktorların mayıs ayında 6 gün iş bırakacaklarını duyurdu. Sosyal medyada yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde hekimlerin iş bırakacağı belirtilirken "Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hekimsen: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak
Ömer
Ömer
20 Nisan 2022 Çarşamba 00:43

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. İstedikleri haklara ulaşamayan sağlık çalışanları çareyi iş bırakma eylemi yaparak arıyor.

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ACİL VAKALAR NE OLACAK?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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