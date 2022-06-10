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HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş daveti yaptı

12 Haziran'da yapılacak "Gemlik Yürüyüşü"ne katılım çağrısı yapan HDP'li Ebru Günay, İmralı'nın kapatılması gerektiğini söyledi.

HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş daveti yaptı
Kamusaati
Kamusaati
10 Haziran 2022 Cuma 13:07

Hain terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan, 23 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için HDP'nin söylemlerinin beraberinde eylemleri de sürüyor.

Son olarak 12 Haziran tarihinde bir yürüyüş düzenleyen HDP, Öcalan'ın serbest bırakılması için "Gemlik Yürüyüşü"ne katılma davetinde bulundu.

"İmralı Hapishanesi kapatılmalı"

Ağırlaştırılmış müebbet infaza karşı olduklarını ifade eden HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın yürüyüşe ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Ölünceye kadar hapislik biçimindeki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda sona erdirilmelidir. İmralı Hapishanesi kapatılmalı, İmralı tecrit sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü, toplumsal ayrışma üreten her soruna eşit-ortak yaşam temelinde yaklaşılmalıdır. Bundan ötürü diyoruz ki; ekonomik refah ve toplumsal adaleti hedefleyen bütünlüklü bir toplumsal barış projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından elzemdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; tecrit politikalarının ülkede yarattığı etkilerine dair itirazımızı dile getirmek için 12 Haziran’da gerçekleştireceğimiz ‘Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyüşü’müze tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu davet ediyoruz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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