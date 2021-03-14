HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün bazı haber sitelerinde yer alan haberinde, "Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir" ifadelerine yer verilmişti.

Öztürk, haber sitelerinde yer alan açıklamasında, "DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Berdan Öztürk'ün bazı haber sitelerinde yer alan açıklaması üzerine harekete geçti. Başsavcılık tarafından Öztürk hakkında, Terörle Mücadele Kanununu kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.