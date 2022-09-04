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HDP'li Sezai Temelli'den Semra Güzel'in tutuklanması sonrası skandal paylaşım: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına kaçarken MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. Skandal bir tweet atan Temelli, "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız" ifadesini kullandı.

HDP'li Sezai Temelli'den Semra Güzel'in tutuklanması sonrası skandal paylaşım: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
Kamusaati
Kamusaati
04 Eylül 2022 Pazar 13:05

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

"Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sevk edildiği Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Olay sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli de kendi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak tehditler savurdu; ''Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız.''


Kaynak: Kamu Saati Özel
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