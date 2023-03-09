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HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak itirafı: Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine ilişkin konuşan Mithat Sancar el yükseltti. Sancar, sadece Kılıçdaroğlu ile değil Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceklerinin mesajını verdi.

HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak itirafı: Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceğiz
Kamusaati
Kamusaati
09 Mart 2023 Perşembe 18:57

Türkiye seçim atmosferine girdi...

6 partinin oluşturduğu Millet İttifakı bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanından sonra ilk tebrik HDP'den geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, tebrik ifadesinde şu cümleleri kullanmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak güçlerimizle görüşmeli.

CHP'den ziyarete yeşil ışık

HDP'nin Millet İttifakı'na göz kırpmasının ardından CHP'den de görüşme için yeşil ışık geldi.

Habertürk yayınında gündemi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

"Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz." diye konuşan Özgür Özel "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil." ifadelerini kullandı.

HDP'den itiraf geldi

Siyaset arenasında gündem hızla devam ederken bugün itiraf gibi bir açıklama geldi.

Gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Millet İttifakı'nın tümüyle görüşeceğiz"

El yükselten Mithat Sancar, sadece Kılıçdaroğlu ile değil tüm Millet İttifakı ile görüşeceklerini söyledi.

Sancar, ziyarete yönelik şu açıklamalarda bulundu:

Bizim yapacağımız görüşme CHP ile olmayacaktır. Millet İttifakı adayı ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla 'CHP ve HDP görüşmesi' şeklindeki başlıklar doğru değil. 6 Mart’tan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ortak adayıdır. Bize geldiğinde de CHP Genel Başkanı değil Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Millet İttifakı’nı temsilen gelecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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