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HDP'li belediyelere terör operasyonu 2 İl Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı

Siirt Belediye Başkan Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.

HDP'li belediyelere terör operasyonu 2 İl Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı
15 Mayıs 2020 Cuma 13:32

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda terörle ilişkisi bulunan HDP'li belediyelere

yönelik operasyonlar düzenlendi.

4 HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Bu kapsamda, Siirt Belediye Başkan Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.

Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan

Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık

görevlendirildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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