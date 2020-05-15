HDP'li belediyelere terör operasyonu 2 İl Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı

Siirt Belediye Başkan Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda terörle ilişkisi bulunan HDP'li belediyelere
yönelik operasyonlar düzenlendi.
4 HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Bu kapsamda, Siirt Belediye Başkan Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.
Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık
görevlendirildi.
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