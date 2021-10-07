HDP heyeti, Demokrasi Tutum Belgesi’ni CHP'ye sundu

HDP heyeti, geçtiğimiz günlerde açıkladıkalrı terörle mücadelenin durdurulmasını da içeren 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP Genel Merkezi'ne getirdi.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının gölgesinde sıkı bir ittifak pazarlığı var.

Liderlerin genel merkez yollarını aşındırdığı bu günlerde 6 siyasi partinin kurmayları da art arda toplantılar yapıyor.

Millet İttifakının gizli ortağı PKK'nın siyasi kanadı HDP ise olası erken seçim için "Demokrasi Tutum Belgesi" adı altında ittifak ilkeleri belirleyerek kamuoyuna sundu.

HDP İLKELERİNİ CHP'YE SUNDU

HDP'li bir heyet ise söz konusu ilkeleri görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti.

Konuya ilişkin açılama CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi.

Salıcı, HDP heyetiyle görüşmeden bir kareyi "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk." notuyla paylaştı.

HDP'NİN CHP'YE SUNDUĞU İLKELER

HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıkladığı ilkelerde ise terörle mücadelenin durdurulması yer alıyor.

Pervin Buldan söz konusu ilkeleri açıklarken, "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçenekleri düşünülerek adım atılmalıdır. " ifadelerini kullanmıştı.

Mithat Sancar ise dış politika hakkında partisinin belirlediği ilkeleri, "Dış politikada; komşularımız başta olmak üzere, diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı maceracı politikalardan uzaklaşmak, diyaloğa ve her alanda iyi ilişkilere dayalı barışçış politikalar yürütmek hepimizin yararınadır." sözleriyle özetlemişti.

Devlet kaynaklarını PKK terör örgütüne akıtan HDP'li belediye başkanlarının yerine atanan kayyumları da hedefe alan HDP'nin ilkeler belgesinde "Kayyumlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir." denilmişti.