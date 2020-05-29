HDP'den yeni ittifaklara yeşil ışık CHP ve HDP İttifaklarını Artık Gizlemiyor

Pervin Buldan, yapılacak herhangi bir seçimde kurulacak ittifaklara destek verebileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde erken seçim olmadığını net bir şekilde söyledi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de erken seçimin, Türkiye'nin gündeminde yer tutmaması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti ve MHP seçim konusunda net açıklamalar yaparken, muhalefet ısrarla erken seçimi gündemde tutmaya çalışıyor.

Israrla erken seçim yapılmasını isteyen partilerden biri de HDP.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, ittifak ortaklarına da şimdiden mesajlar vermeye başladı.

"İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN DESTEK VEREBİLİRİZ"

Rudaw'a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP’li belediyelere verdiğiniz desteği bugün nasıl değerlendiriyorsunuz, mantıklı bir karar mıydı? Sonuçları ne oldu?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Bir partiye destek vermedik, biz bir strateji geliştirdik ve halkımız da bu stratejimize destek verdi. Çünkü bu strateji saldırılara verilen bir yanıttı. Hükümete her şart ve koşulda bu ülkede siyaseti altüst edebileceğimizi ve dengeleri değiştirebileceğimizi gösterdik. AKP’nin yerine CHP bu saldırıları gerçekleştirseydi, onlardan da aynı şekilde hesap sorardık. Tarihi hesapları da unutmadık ama biz düşmanca bir siyaset yürütmüyoruz. Orta Doğu’da halkların ve dillerin birliğinin kurulmasını ama herkesin kendi dili ve rengi ile yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle bizim açımızdan iktidarı değiştirmek adına yanlış bir siyaset değil ve bunun için farklı taraflara destek verebiliriz."