HDP'den CHP Genel Merkezi'ne ziyaret

HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

İKİNCİ ADRES CHP

HDP heyeti, DEVA Partisi ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

ZİYARETTEN KARELER

Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.

AÇIKLAMA YAPIP SORU ALMADILAR

Öte yandan ziyaret sonrası HDP Eş Genel Başkanları ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yaptı.

Soru alınmayan basın açıklaması uzun sürmedi.

"HER GÖRÜŞ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" dedi.

Buldan ise siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerin son aşamasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirterek, "Roboski katliamının yıldönümündeyiz. Emine Şenyaşar'ın da devam eden adalet talebi var. Toplumdaki genel adalet talebine ses verilmeli" dedi.

Sancar da partiler arası görüşmelerin devam edeceğini belirtti.