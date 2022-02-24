Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya- Ukrayna krizine karşı hamle

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı finansal tedbirler alınacağını duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı piyasalardaki düşüş, endişelere neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında dünyada altın, petrol, doğalgaz ve buğday fiyatları yükselerek, borsalar düşüşe geçti.

Türkiye'de de Dolar/TL 14,5013 liradan, euro 16,3483 lira ve sterlin ise 19,3283 liradan işlem görmeye başladı.

"GEREKEN TÜM TEDBİRLER KARARLILIKLA ALINACAKTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu olağanüstü duruma karşı ekonomik ve finansal tedbirler alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." açıklamasında bulunarak "Rusya-Ukrayna Arasında Yaşanan Son Dönemdeki Gelişmeler ve Olası Yansımalarına İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı bir açıklama yaptı.

DÖVİZ GERİLEMEYE BAŞLADI

Açıklamanın ardından Türk Lirası'na güvenin artmasıyla birlikte döviz gerilemeye başladı.

EKONOMİK VE FİNANSAL TEDBİR AÇIKLAMASI

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE ZORLUKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

TÜRK LİRASI'NA GÜVEN MESAJI

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirası'nı güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."