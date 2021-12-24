Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Kur korumalı mevduata ilişkin yeni duyuru yayınlandı. Buna göre kur korumalı TL vadeli mevduatta, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları hakkında basın açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarına ilişkin, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

AZAMİ FAİZ ORANI, ASGARİ FAİZ ORANININ EN FAZLA 300 BAZ PUAN ÜSTÜNDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 9 maddelik açıklamasında öne çıkan maddelerden birisine göre, kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Bankaların, ayrıca kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.

Bakanlık tarafından yapılan 9 maddelik açıklama şöyle:

UYGULAMADAN BİRDEN FAZLA KEZ YARARLANABİLİNECEK

"1. Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.

TL MEVDUAT HESABINI İÇERİYOR

2. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.

HESAP AÇILIŞ TARİHİ 21.12.2021 OLMALI

3. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.

4 VADE TİPİ UYGULANACAK

4. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplan" 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.

ASGARİ FAİZ TUTARI MERKEZ BANKASI'NIN 1 HAFTA VADELİ FAİZ ORANINI ALTINDA OLMAYACAK

5. Bankaların "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulayacağı asgari faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

ESAS ALINACAK KUR, MERKEZ BANKASI'NIN O GÜN SAAT 11.00'DE YAYINLAYACAĞI KUR OLACAK

6. Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır.

KUR FARKI, VADE SAHİBİNE AYNI GÜN ÖDENECEK

7. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

VADEDEN ÖNCE HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ KUR HESAP AÇILIŞINDAKİ KURDAN YÜKSEK OLDUĞUNDA..

8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

VADEDEN ÖNCE HESAP KAPATILIRSA, O GÜNKÜ KUR HESAP AÇILIŞINDAKİ KURDAN DÜŞÜK OLDUĞUNDA..

b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılır.

DEĞİŞİKLİK YETKİSİ BAKANLIKTA

9. Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."