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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dövizin düştüğü o an kıpır kıpır oldum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası dövizde yaşanan düşüş sırasında hissettiklerini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dövizin düştüğü o an kıpır kıpır oldum
30 Aralık 2021 Perşembe 10:43

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

BAKAN NEBATİ, O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta yaptığı o açıklamaları sonrası döviz kurlarındaki düşüşü yorumlayan Bakan Nebati, şunları söyledi:

"DÖVİZİN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRÜNCE KIPIR KIPIR OLDUM"

"Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz onu. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını büyük bir özgüvenle söylüyor ve biz bekliyoruz. Sözü bitiyor ve anında döviz fiyatlarının düşüşü telefonlara geliyor. Konuşmasından sonra dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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