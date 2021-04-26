Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Kim Kardashian, Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.