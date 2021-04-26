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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Ergüçlü 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" notunu paylaştı. Paylaşıma tepkilerin büyümesi üzerine genç oyuncu geri adım attı ve yazıyı sayfasından sildi. Kim Kardashian'da skandal karar sonrası Biden'a teşekkür mesajı atmıştı.

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı
26 Nisan 2021 Pazartesi 00:05
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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki topladı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınladı.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı sildi.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Yaptıkları skandallarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian da, bir skandala daha imza atarak sosyal medya hesabı üzerinden sözde 'soykırım' ile ilgili Joe Biden'a teşekkür mesajı attı.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım! Anında silmek zorunda kaldı

Kim Kardashian, Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' demesini tebrik eden Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Kardashian, Biden'a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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