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Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, ev sahibiyle davalık olduğu mahkemeyi kazandı. Mahkeme oyuncunun ödediği 7 aylık kira bedelinin iadesine hükmetti.

Hazal Kaya, ev sahibine açtığı davayı kazandı
Kamusaati
Kamusaati
06 Kasım 2022 Pazar 22:18

Son dönemde kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ünlü isimleri de etkiliyor.

Oyuncu Hazal Kaya’nın geçen yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı.

Şu günlerde ikinci bebeği Leyla Süreyya’yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, mahkemeden güzel haber aldı.

Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

İcra takibi başlatıp dava açtı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı.

7 aylık kira bedelinin iadesine karar verildi

Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi.

Ev sahibi karara itiraz etti

Kira bedelini iade etmesine hükmedilen ev sahibi ise karara itiraz etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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