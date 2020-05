HAYIRDA YARIŞAN ÖRNEK BELDE KIZILÖREN Yusuf DOĞDU Yazdı...

Erciyes eteklerinde Kayseri’nin İncesu İlçesi’ne bağlı kökleri tarihin derinliklerine dayanan bir Yörük Türkmen kasabası. Zor tabiat şartlarının yıldıramadığı çalışkan ve sevecen insanlar diyarı şirin bir kasaba. Ekilip dikilen arazinin kıtlığı Kızılören insanını gurbete zorlamış, birçoğu gurbeti mesken tutmuş, yılmamışlar, yorulmamışlar Türkiye’nin sanayi ve ticari hayatında özellikle elektronik alanında önemli bir yer edinmişlerdir.

Hani bir Kayseri türküsü vardır “Ağam İstanbul’u mesken mi tuttun, Gördün güzelleri beni unuttun ”diye başlayan… Lakin Kızılören insanı tam tersine doğup büyüdüğü toprakları hiçbir zaman unutmamış, gurbette kenetlenmişler başta İstanbul olmak üzere Adana ve Kayseri’de kurdukları dernekler vasıtasıyla birlik ve beraberliklerini korumuşlar güçlerini birleştirmişler Kızılören ve İncesu için neler yapılması gerekiyorsa yapmışlar ve yapmaya da devam etmekte ve tüm Türkiye’ye örnek olacak faaliyetlere imza atmaktadırlar. Yapılan faaliyetlerin tamamı bu yazımıza sığmaz biz bu yazımızda “ Veren el alan elden üstündür” düsturuyla hareket eden Mustafa Göçen yönetimindeki İstanbul Kızılörenliler yardımlaşma ve dayanışma derneğinin faaliyetlerinden bazılarını siz okuyucularımızla paylaşmak istiyorum.

Son yıllarda eğitime büyük önem verilmekte üniversitede okuyan öğrencilere burs verilmekte lise öğrencilerinin ilçeye gidip gelmeleri için bir otobüs alınmış ve İncesu Belediyesi’ne hibe edilmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz rahatlıkla okuluna gidip gelmekteler.

Kasabada bulunan benim de yedi yıl öğretmenlik yaptığım Kızılörenli işadamları parlak kardeşler tarafından yaptırılan Parlaklar ortaokulu ve Salih ve Hüseyin Kulaç kardeşler tarafından yaptırılan Osman Kulaç İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.

Ramazan ayında her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeklerinin bu yıl korona virüs sebebiyle toplu olarak verilememesi dolayısıyla kasabada bulunan İncesu belediyesi Sosyal Tesisleri’nde hazırlanan iftar yemekleri sefer taslarıyla her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Kızılören insanı en güzel vefa örneği sergileyerek, gurbette vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri mutlaka getirilmekte ve belde mezarlığına defnedilmekte.

Aşure günlerinde binlerce kişiye ve okullarda öğrencilere aşure ikramında bulunulmakta, Fakir ve muhtaç durumdaki insanımıza ayırım gözetmeksizin iaşe ve nakit yardımı yapılmakta.

Her yıl ilkbaharda Erciyes eteğinde Uzun yayla’da bahar şenlikleri yapılmakta insanların kaynaşması tanışması sağlanmaktadır.

İncesu Halk eğitim Merkeziyle işbirliği yapılarak arıcılık kursu açılmış ve 96 kişi arıcılık sertifikası almıştır. Kasaba girişine 12 m yüksekliğinde bayrak direği dikilmiş olup şanlı bayrağımız kasabaya gelenleri selamlamakta ve hoş geldiniz demekte.

Ağaçlandırmaya büyük önem verilmekte, kasabanın etrafında bulunan tepeler her yıl binlerce fidan ve tohumla buluşturulmakta, çevresi bir gelin gibi yeşiller süslenmekte, Yakın gelecekte semeresi daha güzel görülecek inşallah.

Başta İstanbul Derneği olmak üzere Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden, Ülke genelinde yaptıkları çalışmalarla örnek teşkil edip, takdir ve saygıyla karşılanan dernek yetkililerimiz ve hayırsever işadamlarımız memleketlerine hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Bizlere düşen, bu mütevazı, çalışkan, dürüst, saygın insanların yapmış oldukları işleri örnek alınması bakımından diğer dernek ve STK’ lara duyurmaktan gurur duyuyoruz. Kendilerine şimdiye kadar toplum yararına yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki faaliyetlerinde de başarılar diliyoruz..

Son olarak sizlerle yıllar önce Kızılören için yazmış olduğum”KIZILÖREN DİLİYLE” şiirimi paylaşmak istiyorum…

Selam ve saygılarımla…



KIZILÖREN DİLİYLE

Şinci anlatayım Kızılören’i:

Çok erkenden azeninen kalkarlar.

Kazan yavrusuna derler hereni,

Esbapları ilağande yıkarlar.

Pılı pırtı sındı ile biçilir,

Renkli giyer, çok uzaktan seçilir.

Gayfenin önünde şerbet içilir.

Duğunlerde mantı yirler bıkarlar

Berkidiller.kilileri, çitleri,

Yumuş dutar, koyün tüm yiğitleri.

İyi ürer, çok azgındır itleri,

Goyunlara dangırdağı dakarlar.

Gavın,garpız,,suvan elle dikilir,

Guz gelinci arpa buğday ekilir,

İlkbaharda yaylalara çıkılır,

İncesu’ya yuseklerden bakarlar.

Yaz gelinci goyun guzu garışır

Bannak gader bebeleri çalışır.

Isdambıl’da ticarete alışır,

Dubai’den girer, Çin’den çıkarlar.

Köyün gülü Ferhat,Ömer, Veli’ dir.

Hepisi de köyü için delidir.

Gıran’dan aşıncı, bak Dedeli’dir.

Ocaklarda kerme,kerbiç yakarlar.

Erincek değiller,işten bıkmazlar.

Helal yerler,hiç harama bakmazlar.

Kış gelinci gayfelerden çıkmazlar.

Arada bir gadef kırar sakarlar.

Eşşekleri Çelebide nallanır,

Bebe şebe ağaçlarda sallanır,

Kemal’in kahvede sohbet ballanır

Otururlar bol bol nutuk sıkarlar.

Düğünde güler, cenazede ağlanır,

Bazlamalar bişer, şebit yağlanır.

Musullara ise mal maş bağlanır,

Haftın deliğine çabıt dıkarlar.

Yenge adedir, ağabeyi gucca,.

Keziban kebizdir, Hatice hacca.

Parası olanlar giderler Hac’ ca,

Gul suyu sürerler, guzel kokarlar.

Sarıgol’e çıksam, gırsam buzunu.

Anlatmadım, Kokez’ini Guz ‘unu.

Yusuf, yeter çok kaçırma dozunu,

Usanırlar sonra, başa kakarlar.

Yusuf DOĞDU

(KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği Başkanı

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©