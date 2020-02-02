Havalar İyice Şaşırdı ! Sıcaklıklar Artacağı DuyurulduHavalar Şaşırdı Sıcaklıklar Artacağı Duyuruldu Havalar Şaşırdı Sıcaklıklar Artacağı Duyuruldu Hava tahminleri Az Önce Açıkladı İşte son Durum..

Havalar İyice Şaşırdı ! Sıcaklıklar Artacağı Duyuruldu

Havalar İyice Şaşırdı ! Sıcaklıklar Artacağı DuyurulduHavalar Şaşırdı Sıcaklıklar Artacağı Duyuruldu Havalar Şaşırdı Sıcaklıklar Artacağı Duyuruldu Hava tahminleri Az Önce Açıkladı İşte son Durum..

Yaşanılan soguklar Kar Yağışları geçici mi ? Hava sıcaklıklarının ülkemiz içerisinde 2 ila 4 derece yükseleceğini , iç ve batı kesimleri mevsim normalleri üzerine ulaşacağını diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında görüleceği tahminler arasında

Meteoroloji Müdürlüğünce şuanki değerlendirmeler neticesinde ; Ülkemiz çapında Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin etraflarının yağmur ve sağanak yağaş , Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabahın erken vakitlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma etkisi gösterecek ve donma olayları yaşanacaktır .

HAVALAR NASIL DEVAM EDECEK? Hava sıcaklıklarının yurdun tamamında 2 ila 4 derece yükselmiş olacağı , iç ve batı kısımlarda mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kendini göstereceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR Kuzey ve iç kısımlarda güney ve güneybatı taraflarında , güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahminler arasında